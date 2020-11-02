ЕР составила список депутатов с низкими шансами на переизбрание в 2021 году

Руководство «Единой России» составило список действующих депутатов Госдумы по одномандатным округам, которые имеют низкие шансы на переизбрание в федеральный парламент в 2021 году.

В так называемой красной зоне оказались 75 человек, рассказали РБК два источника в партии и подтвердил заместитель руководителя центрального исполкома «Единой России» Дмитрий Миненко. Он уточнил, что работа по оценке эффективности депутатской деятельности была проведена по поручению председателя партии Дмитрия Медведева.

По его словам, при оценке эффективности учитывались такие показатели, как работа депутатов во время региональных недель и в их общественных приемных, деятельность по защите прав граждан, социальным проектам, вовлеченность в решение проблем округа, активность в соцсетях и взаимодействие со СМИ. Кроме того, учитывались результаты социсследований в округах.

«Есть факты, когда жители высказывали претензии к работе депутатов, а региональный блок центрального исполкома партии фиксировал пассивную работу (тех или иных депутатов) в округе», – говорит Миненко.

В списке тех, кто, как считают в «Единой России», скорее всего, не сможет переизбраться, в частности, бывший мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко (Камчатский край), зампред комитета по финансовому рынку Мартин Шаккум (Московская область), бывший глава администрации Краснодара Владимир Евланов (Краснодарский край), Андрей Каличенко (Новосибирская область), Андрей Палкин (Архангельская область), Александр Сидоров (ХМАО), Валентина Рудченко (Чукотка), Елена Митина (Рязанская область), Александр Пятикоп (Калининградская область), Игорь Шубин (Пермский край).

Попавший в красную зону списка одномандатников Мартин Шаккум – один из старейших по времени пребывания в Госдуме депутатов. Он депутат пяти созывов начиная с 1999 года. В 1996 году участвовал в выборах президента, занял восьмое место.

Депутат Андрей Палкин оказался самым богатым депутатом Госдумы из числа тех, кто впервые пришел в парламент в 2016 году. Годом ранее, в 2015, его доход составил почти 1,5 млрд рублей. Палкин задекларировал 56 квартир в Архангельской области и три в Подмосковье, а кроме того, более 200 транспортных средств. Сам депутат говорил, что 1,5 млрд рублей – это «общий валовой оборот возглавляемого им холдинга», а его личный доход составляет 483 млн рублей. В начале 2017 года стало известно, что Палкин подал заявление о банкротстве.

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Константин Слыщенко после избрания в Госдуму не поддерживал связь с округом, говорится в партийных аналитических материалах. Слыщенко «не смог перестроиться под работу с избирателями, оставшись в образе «хозяина города», сформировал имидж скандального и категоричного человека, который не слышит мнения других, что сказалось на его публичном имидже», утверждается в документах.

«Я за четыре года провел 326 дней на Камчатке, став первым в истории региона депутатом, который приезжает туда ежемесячно. За эти же четыре года провел 80 приемов граждан, приняв 800 человек. За три года через мою электронную приемную – единый портал защиты граждан – ко мне обратились более 3 тыс. человек, а через соцсети – более 7 тысяч», – заявил Слыщенко.

По его словам, он активно ведет все соцсети и работает в них. Если говорить о соцопросах, то, утверждает Слыщенко, в начале года он был в зеленой зоне, куда входят наиболее успешные депутаты, а о последних результатах ему ничего не известно.

Тем временем Палкину федеральное руководство ставит в вину излишнее увлечение «борьбой за власть» в городе Котлас. Источник приводит в пример попытку депутата продвинуть одного из своих сыновей в областную думу по списку партии «Родина» в 2018 году (другой его сын шел на выборы по округу от ЕР).

Сам Палкин заявил, что не согласен с претензиями: «Но я и не собираюсь больше в депутаты, это неинтересно для меня. Раньше я занимался делом, которое приносило пользу в том числе и людям. А тут (от депутатства) пользы не видно». О своем намерении не участвовать в следующей думской кампании Палкин уже уведомил руководство партии, сказал он.

Игорь Шубин, согласно заключению, не работает активно в округе, «основная характеристика», которую ему «дают избиратели и эксперты, – «отбывает номер» и «пора на отдых». Начиная с зимы прошлого года «Шубин совсем исчез из поля зрения избирателей».

Что касается Шаккума, то в его округе работают «только помощники, сам депутат в округе не появляется», говорится в материалах.

Также источник в руководстве ЕР назвал 13 депутатов Госдумы из числа одномандатников, имеющих хорошие шансы на переизбрание в 2021 году. В этот список, в частности, вошли вице-спикер Госдумы Петр Толстой (избирался в Москве), первый зампред фракции Николай Панков (Саратовская область), один из лидеров организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин (Москва), депутаты Сергей Тен (Иркутская область), Олег Валенчук (Кировская область) и Дмитрий Белик (Севастополь).

В «зеленой зоне» пока находится 71 действующий депутат от ЕР. Список из 71 депутата секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже согласовал с Дмитрием Медведевым. Медведев поручил Турчаку и врио замсекретаря генсовета Владимиру Васильеву лично встретиться с каждым потенциальным кандидатом, обсудив их планы работы и стратегию избирательной кампании. Все кандидатуры согласовывались с администрацией президента.