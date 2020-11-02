В России предложили отменить комиссии за банковские переводы

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором предложил отменить на время ограничений, связанных с коронавирусом, комиссию за банковские переводы между физическими лицами.

Федоров подчеркнул, что из-за роста заболеваемости регионы вынуждены вернуть ограничительные меры: компании перевели часть сотрудников на удаленную работу, а людям пожилого возраста рекомендовали без необходимости не выходить из дома, передает РИА «Новости».

В таких условиях, отметил депутат, россияне активнее пользуются онлайн-инструментами для финансовых операций, например, оплаты жилья или помощи близким, однако они вынуждены платить комиссии за переводы.

Поэтому Федоров просит рассмотреть возможность обнуления комиссий на переводы как в рамках одного банка, так и между двумя разными организациями.

Напомним, «банковский роуминг» отменили в России 14 июня.