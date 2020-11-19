Штаб Трампа отозвал иск по голосам в Мичигане

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа отозвал иск, оспаривающий итоги подсчета голосов в Мичигане, сообщил адвокат американского лидера Рудольф Джулиани.

«Отзываем наш иск в Мичигане, достигнув того, к чему мы стремились – прекращения преждевременной сертификации [результатов] выборов в округе Уэйн до того, пока все жители не убедятся, что каждый законный голос был посчитан, а каждый незаконный – нет», – сказал Джулиани, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Иск был подан 11 ноября. В нем утверждалось, что наблюдателей от республиканцев исключили из процесса подсчета отправленных по почте бюллетеней в округе Уэйн, где находится Детройт.

Ранее Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа, в котором говорилось, что в Филадельфии ограничили возможность наблюдателей следить за подсчетом голосов.

Напомним, почти 80% американцев, которые приняли участие в опросе, проведенном Reuters и Ipsos, считают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США.

Данные опроса, проведенного Politico и Morning Consult, свидетельствуют, что, по мнению большинства опрошенных, действующий американский лидер Дональд Трамп должен признать поражение на выборах.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Крупнейшие СМИ в США уже объявили о победе Байдена, а сам он объявил себя «избранным руководителем» страны.