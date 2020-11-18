Конгрессмены США потребовали не тратить деньги на восстановление G8

Палата представителей Конгресса США приняла проект закона, направленный против возможных попыток восстановить G8 с участием России, сообщают информационные агентства.

Законопроект содержит запрет на использование Белым домом федеральных средств для «поддержки или содействия участию» России в саммитах G7, а также для «восстановления» G8 с участием России, передает ТАСС.

Для того, чтобы запрет перестал действовать, Госдеп и разведка США должны подтвердить законодателям, что Россия «прекратила любое вмешательство в выборы в США или в других странах G7, государствах НАТО и ЕС». Кроме того, в Конгрессе требуют, чтобы Россия полностью выполняла «обязательства» по минским соглашениям, «прекратила незаконную оккупацию» Крыма, Южной Осетии и Абхазии, а также вывела «войска и вооружения из Приднестровья».

Напомним, документ должен рассмотреть Сенат. Если сенаторы поддержат проект закона, тот поступит на подпись президенту США. В августе прошлого года президент США Дональд Трамп выступил за возвращение к формату G8. Однако в начале декабря 2019 года конгрессмены США проголосовали против участия России в саммитах G7. МИД России заявлял об исчезновении у России желания присоединяться к G7.