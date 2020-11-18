Умерла актриса Любовь Румянцева

Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева умерла в среду в возрасте 77 лет, сообщила национальная киностудия «Беларусьфильм».

«Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как «Альпийская баллада», «Аннычка», «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Три талера», – говорится в сообщениb киностудии на странице в Facebook.

В сообщение также отмечено, что актриса была предана театру-студии киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм» много лет, на сцене которого она «блистательно воплощала в жизнь различные образы», среди ее работ роли в таких спектаклях, как «Наедине со всеми», «Таланты и поклонники», «Женитьба Бальзаминова», «Человеческий голос», «Филумена Мартурано». «Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера», – говорится в сообщении.

Румянцева родилась в 1943 году, ей было 77 лет. Снималась в кино с 1959 года. Ее главная роль в фильме «Альпийская баллада», снятом в 1965 году на «Беларусьфильме», принесла актрисе всесоюзную и мировую известность, любовь и признание зрителей.