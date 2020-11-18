Зарубежные эксперты назвали закон об иноагентах в России более демократичным, чем в США

«Российский закон об иностранных агентах, предусматривающий только декларативный формат отчетности, является достаточно либеральным в мире», – заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД дипломат, бывший советник при Конгрессе США, писатель Михаил Моргулис.

«Мы вступили в эпоху дестабилизации. Общественные организации – важнейший элемент демократии. В связи с появлением глобальных информационных сетей и технологий во внутренней политике государств усиливается роль некоммерческого сектора. Неправительственные фонды и общественные организации, экспертные и журналистские сообщества вмешиваются в процесс национальных выборов и напрямую влияют на политику, оставаясь зачастую анонимными субъектами. Безусловно, множество из них не являются независимыми», – отметил Моргулис.

«В связи с этим в государствах (в ряде европейских стран и в США) действуют законы, регулирующие и контролирующие деятельность неправительственного сектора. Иностранных агентов заставляют регулярно отчитываться о своей политической и неполитической деятельности, строго соблюдать национальное налоговое законодательство, потому что ключевое слово - это ответственность. При этом российский закон об иностранных агентах, предусматривающий только декларативный формат отчетности, является достаточно либеральным в мире», – подчеркнул дипломат.

Моргулис пояснил, что в США, по «Закону о регистрации иностранных агентов», который был принят еще в 1938 году, иностранными агентами признаются любые физические и юридические лица, которые прямо или косвенно занимаются политической и финансовой деятельностью в интересах внешнего актора. Эксперт отметил, что в соответствии с американским законом, они обязаны предоставлять финансовую отчетность и данные о своей деятельности. За неисполнение закона предусмотрена даже уголовная ответственность.

«Самое главное – это законодательная гибкость системы, которая бы могла обеспечивать как и полное развитие иностранных центров, так и возможность контролировать эти организаций от нарушений закона», – заключил дипломат.

Председатель «Прусского общества Берлин-Бранденбург» Фолькер Чапке в свою очередь также отметил, что российское законодательство в этой сфере намного более демократичное.

«Всегда есть много спекуляций о том, насколько недемократичны и излишне суровы многие российские законы, что совершенно несправедливо. Например, если мы возьмем регулирование иностранных агентов – людей и групп, которые получают пожертвования из-за рубежа – в этой сфере законодательство намного более демократичное, чем в некоторых развитых странах, известных своей демократией, чему США являются лучшим примером. Вероятно, при существующих условиях и постоянных попытках подорвать растущую российскую мощь, для России было бы неплохо даже ужесточить такие законы», – заявил Чапке.

Ранее комиссия Совфеда по защите госсуверенитета предложила признавать иноагентом физлиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере, получая при этом зарубежное финансирование.

Кроме того, предлагалось приравнять некоммерческие организации с иностранным финансированием на политическую деятельность, не имеющим юридической регистрации, к иноагентам.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что физлица-иноагенты должны будут известить Минюст о своей деятельности и регулярно (два раза в год) отчитываться о финансировании из-за рубежа.

Политолог Павел Данилин разъяснил газете ВЗГЛЯД суть предложений российских сенаторов, которые разработали новые критерии понятия «иностранный агент». «Занимаешься политической деятельностью, получил на свой банковский счет деньги из-за рубежа и не отчитался об этом – значит ты иноагент», – пояснил эксперт.