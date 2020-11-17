Депутат рассказал о финансируемой из-за рубежа кампании по легализации наркотиков в России

Из-за рубежа предпринимаются попытки изменить отношение в российском обществе и государственных структурах России к употреблению наркотиков, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Такие действия являются примером агрессивного вмешательства во внутреннюю политику России, заявил Пискарев на брифинге по окончании заседания комиссии Госдумы с профильной комиссией Совфеда, в ходе которого обсуждался пакет из шести законопроектов, предусматривающий введение дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности.

Пискарев напомнил, что в ходе заседания Совета Безопасности России, где рассматривался проект Стратегии государственной политики России до 2030 года, президент России Владимир Путин говорил, что «нужно разоблачать ложь, в том числе о так называемом безопасном, цивилизованном потреблении так называемых легких и других наркотиков».

«В тоже время в поле зрения нашей Комиссии попала Стратегия так называемой «Евразийской ассоциации снижения вреда» на 2020-2024 годы. Эта ассоциация зарегистрирована в Литве и финансируется, в частности, за счет средств Еврокомиссии и ряда нежелательных организаций. В свою очередь эта НПО выдает гранты, в том числе объединениям и активистам из России», – отметил глава комиссии.

«Стратегия этой иностранной НПО предусматривает прямо противоположное тому, о чем вчера говорил президент России. Иностранцы нацелены на пропаганду декриминализации потребления наркотиков. Их стратегия предусматривает проведение кампаний в России по отмене наказания за пропаганду наркотиков и внедрению метадоновой терапии. А реализуют их замыслы российские граждане и объединения, отрабатывая полученный грант», – сказал Пискарев.

«Они выходят на улицу, проводят пикеты, стоят с плакатами, где написано, что наркотики – это личное дело человека, подписываются под коллективными обращениями в госорганы за введение заместительной терапии и отмену наказания за употребление и хранение наркотиков, выступают на региональных антинаркотических комиссиях», – пояснил он.

Парламентарий указал, что подобная работа относится к политической деятельности на российской территории. По его словам, она должна быть прозрачна и урегулирована законом, что граждане России понимали, чьи интересы представляют такие активисты.

Также Пискарев сообщил, что физлица-иноагенты должны будут известить Минюст о своей деятельности и регулярно (два раза в год) отчитываться о финансировании из-за рубежа. Кроме того, физлица-иноагенты не смогут выполнять работу, предусматривающую допуск к государственной тайне. Минюст России включит их в специальный реестр. Депутат подчеркивал, что меры коснутся организаций и граждан, участвующих в политической жизни России, получая при этом финансирование из-за рубежа и продвигая интересы иностранных государств.