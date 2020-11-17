В России поспорили с Обамой о статусе сверхдержавы

Россия подходит под определение сверхдержавы, критерием которой является военная мощь, позволяющая уничтожить любую страну за считаные часы, заявил военный эксперт Виктор Мураховский.

«Критерий можно любой выбрать, когда ты пишешь книгу. Можно по валовому внутреннему продукту. (…) Можно по доходу на душу населения, можно по размеру территории. Критериев обозвать сверхдержавой множество на вкус автора. (…) Но реально это военная мощь, конечно, и возможность сокрушить противника», – сказал Мураховский РИА «Новости», комментируя слова экс-президента США Барака Обамы о том, что Россию некорректно называть сверхдержавой из-за малого количества военных баз.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день в мире существует только две сверхдержавы – Россия и США. По его словам, они способны «уничтожить любую другую страну целиком, сокрушить, стереть просто с лица земли».

При этом Китай, как отметил Мураховский, в развитии ядерных вооружений не собирается приближаться к потенциалу США и России, он остановился на уровне «стратегической достаточности».

Эксперт согласен, что количество российских военных баз за рубежом следует увеличить, чтобы Военно-морской флот России мог присутствовать в любых регионах мира.

«Мы в Восточном Средиземноморье сейчас имеем такую возможность благодаря базе Тартус в Сирии. В Индийском океане мы утратили такую возможность, сейчас она опять появляется, подписали соглашение с Суданом. На Тихом океане, конечно, хорошо бы во Вьетнаме базу восстановить, а также в Атлантике, на Кубе. Тогда мы будем на основных океанских театрах присутствовать», – сказал Мураховский.

Мнение Обамы прокомментировал также член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, бывший американский президент ошибается, когда говорит, что России не хватает союзников и баз для сверхдержавы.



«У Обамы ошибочное представление о сверхдержаве. Россия всегда была сверхдержавой, которая имела небольшое количество военных баз, потому что, в отличие от США, не является сверхдержавой – страной-агрессором. Россия – справедливая сверхдержава, которая опирается на моральное понимание своей роли в мировом сообществе. Мораль, этика, справедливость – это для России основополагающие принципы, которыми она руководствуется в международных делах», – сказал Цеков.



Сенатор отметил, что США используют сеть своих военных баз для развязывания конфликтов и войн на территории многих стран мира. «Относительно союзников, у России намного больше проверенных и надежных союзников, в то время как у США в основном союзники по принуждению. Они их просто запугали, используя различные средства давления, как экономические, так и силовые», – заключил Цеков.

Обама в своей книге «Земля обетованная» написал: «У [президента России Владимира] Путина была только одна проблема: Россия больше не была сверхдержавой. Хотя у нее был ядерный арсенал, уступавший только нашему, у России не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему глобусу».