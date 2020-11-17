В России зафиксировано «обеление» малого и среднего бизнеса

Из-за снижения ставок по страховым взносам у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 30% до 15% сектор начал «обеляться», к таким выводам пришли авторы «Индекса Роста МСП».

Исследование проводили Институт экономики роста имени Столыпина совместно с институтом уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей и Сбербанком, сообщается на сайте омбудсмена.

Совокупный «Индекс Роста МСП» по стране в III квартале показал значение +5,8 пункта. Авторы исследования трактуют это как «умеренный рост», близкий к «стагнации». Среди ключевых факторов эксперты выделяют рост объема ФОТ в результате снижения страховых взносов для МСП до 15%, рост выручки в результате реализации отложенного спроса и снятия карантинных мер, сохранение общего числа рабочих мест в секторе МСП.

Индекс Роста МСП рассчитывается накопленным итогом за период текущего года к аналогичному периоду прошлого года. Справочно дается прирост в процентах по каждому показателю относительно предшествующего квартала.

По итогам трех кварталов значения индекса 2020 года, относительно аналогичного периода прошлого года составили – прирост выручки на 1 МСП +7.5 п., ФОТ на 1 занятого +7.7 п., а численность занятых выросла на 3.1 п.

В результате снижения ставок по страховым взносам у субъектов МСП с 30% до 15%, сектор начал «обеляться». По итогам III квартала 2020 года относительно II квартала 2020 г. общий объем ФОТ вырос на 11,3%, общий объем ФОТ на 1 занятого вырос на 8,2%, среднее число занятых на всех субъектах МСП приросло на 2,9%. При этом, в среднем по всем субъектам Российской Федерации выручка на 1 субъект МСП относительно второго квартала 2020 года в среднем выросла на 5,9% (плюс 336 тыс. рублей). Средние зарплаты в секторе МСП в третьем квартале выросли на 4,2% (плюс 1 тыс. 154 рубля). Среднее число рабочих мест на одно предприятие увеличилось на 1,2% (и составило около шести человек на один субъект МСП).

Все регионы в индексе разделены на четыре группы в зависимости от числа субъектов МСП. Наибольший прирост прослеживается в четвертой группе, где МСП сконцентрировано в меньшей степени.

«Сложившийся в третьем квартале позитивный тренд возник благодаря мерам господдержки, реализации отложенного спроса и снятию ограничений после первой волны коронавирусной инфекции, – констатируют авторы индекса. – В связи с тем, что в IV квартале новые меры поддержки не будут вводиться, при этом будут реализованы новые ограничительные мероприятия, то по итогам года ожидается, что и число занятых, в секторе МСП и ФОТ будут сокращаться, а «Индекс Роста МСП» окажется в зоне «стагнации».

Отдельные отрасли, спрос на продукцию которых либо не снижался, либо снизился незначительно, выросли по всем трем показателям Индекса, однако, предприятия ряда отраслей, несмотря на рост выручки, сокращают персонал, что вызвано негативными ожиданиями относительно будущих периодов.

В дальнейшем «Индекс Роста МСП» будет дополнен экспертными оценками. В ноябре-декабре 2020 года будет проведен цикл обсуждений с представителями 25 субъектов Российской Федерации, в рамках которого будут отработаны вопросы, связанные с определением веса отраслей, неточностей в определении ОКВЭДов, а так же будет обсуждено влияние на показатели сектора МСП различных факторов, включая теневую экономику.

Для расчета индекса используются три показателя: изменение средних объемов поступлений на расчетный счет субъекта МСП, изменение числа рабочих мест на один субъект МСП, изменение объема фонда оплаты труда на одного занятого. Первому показателю при расчете индекса придается вес 0,2, второму и третьему – по 0,4. Индекс отражает ежеквартальные изменения статистики Сбербанка по сектору малого и среднего предпринимательства (в целом по стране это около 49% всех субъектов МСП, в зависимости от региона – от 19% до 58%).

«Мы считаем, что «Индекс Роста МСП» может стать основным аналитическим индексом на базе которого возможно максимально точно и оперативно прогнозировать развитие сектора МСП, как в разрезе регионов, так и в разрезе отраслей, а так же проводить мониторинг по оценке эффективности как отдельных мер поддержки, так и всей государственной политики в части развития МСП в целом – отметила директор Института экономики роста Анастасия Алехнович – Сегодня мы можем создать новую среду доверия, основанную на достоверных цифрах – больших данных ФНС, ФТС, банковской системы, социальных фондов, коммерческих платформ и так далее. Особенно важно, что эти данные максимально оперативны, что в огромной степени отличает их от данных Росстата, которые, в зависимости от показателя, предоставляются с задержкой от месяцев до года».

Индекс Роста МСП рассчитывается по 85 субъектам России на ежеквартальной основе. Для расчета значений индекса используются несколько показателей.

Данные банковской статистики о состоянии сектора МСП (изменение средних объемов поступлений на р/c одного субъекта МСП, изменение числа рабочих мест на один субъект МСП, изменение объема ФОТ по МСП на одного занятого, пока это данные только ПАО Сбербанк).

Статистические показатели по данным реестра МСП ФНС России (изменение количества субъектов МСП, изменение количества занятых у субъектов МСП, изменение количества вновь зарегистрированных микропредприятий).

Опросные показатели (опрос предпринимателей относительно изменений факторов, влияющих на ведение бизнеса) – будет реализовано на втором этапе.