МВД решило улучшить условия для участковых

В России в течение четырех лет планируется улучшить работу уполномоченных участковых полиции, повысить престиж их службы и социальные гарантии, сообщили в МВД.

«Министерство внутренних дел придает большое значение совершенствованию службы участковых уполномоченных. Разработана концепция ее развития на ближайшие четыре года, которая направлена на повышение престижа профессии и социальных гарантий личного состава», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Глава министерства Владимир Колокольцев 17 ноября поздравил лауреатов всероссийского конкурса «Народный участковый». «Они рассматривают почти 40% обращений, каждое четвертое раскрытое преступление – тоже их заслуга. Особое внимание сотрудники уделяют адресным превентивным мерам, благодаря чему снижается уровень преступности в семейно-бытовой сфере», – сказал Колокольцев.