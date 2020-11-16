Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество по Карабаху

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Мишустин и Пашинян обсудили сотрудничество между государствами по ситуации в Нагорном Карабахе после установленного прекращения огня, передает ТАСС.

В субботу в Минобороны России подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию. В этот же день в Степанакерт прибыли первые автобусы с беженцами.

Лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.