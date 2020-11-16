В Кремле отреагировали на победу Санду на выборах в Молдавии

Москва рассчитывает наладить рабочие отношения с победившей на выборах президента Молдавии Майей Санду, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы. Рассчитываем, что их удастся наладить. Россия ценит наши взаимоотношения с молдавским народом, вы знаете, что Россия всегда помогала молдавскому народу», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он подчеркнул, что в Кремле с уважением относят к выбору молдавского народа при избрании президента. По словам Пескова, отношения России и Молдавии должны основываться на взаимовыгодной базе.

«Что касается наших взаимоотношений, они должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон. Мы знаем, что Майя Санду говорила о том, что она будет работать именно в интересах молдавского народа, и уверена, что в интересах молдавского народа выстраивание добрых, тесных отношений сотрудничества и взаимодействия во всех областях с нашей страной, с Россией», – заявил Песков.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.

Молдавский политолог Виталий Андриевский назвал газете ВЗГЛЯД три причины поражения Додона на выборах в Молдавии.