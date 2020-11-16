Названы сроки начала поставки вакцины «Спутник V» в Венесуэлу

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэлу начнутся в январе 2021 года, сообщила вице-президент Делси Родригес на совещании у президента страны Николаса Мадуро.

Родригес накануне вернулась из Москвы, где в том числе провела переговоры по поводу вакцины от COVID-19, передает РИА «Новости».

«Мы посетили РФПИ, который занимается коммерциализацией вакцины «Спутник V». Хорошие результаты и новости для нашей страны – мы гарантируем производство вакцины (в Венесуэле) и поставки (вакцины) начиная с января», – сказала она.

В настоящее время Венесуэла принимает участие в испытаниях российской вакцины.

Напомним, Венесуэла получила первую партию российской вакцины от коронавируса 2 октября.

В сентябре Минздрав заявил, что все российские регионы получили первые пробные партии вакцины, выпущенные для гражданского оборота.

«Спутник V» является первой зарегистрированной вакциной в мире, основанной на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека. Она входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и преквалификации вакцины.

Клинические испытания вакцины в данный момент проходят в Белоруссии, ОАЭ, Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины «Спутник V» на уровне 92%.

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