ЦУМ захотели оштрафовать из-за очереди за смартфонами России предложили кооперацию по производству лекарств от COVID десятки стран В Подмосковье заявили о достаточном количестве лекарств от COVID 14 ноября 2020, 14:37 Текст: Алексей Дегтярев

В больницах Московской области хватает лекарств от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе областного правительства. «Лекарств в стационарах достаточно, их запасы оперативно пополняются. За самым дефицитным препаратом – «Актемра» – ведется особый контроль», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости». Там добавили, что принимать антибиотики без назначения врача не рекомендуется. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что с 11 ноября в Подмосковье для лиц старше 65 лет будут приняты дополнительные ограничения в связи с коронавирусом. До этого Воробьев сообщил, что власти Московской области приняли решение вновь открыть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Крокус экспо». Также глава региона сообщал, что жителям региона придется праздновать Новый год без массовых мероприятий.

