Кремль назвал возможную дату пресс-конференции Путина

Одной из возможных дат проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина является 17 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сказал, что «17 декабря рассматривается в качестве одной из возможных дат», передает ТАСС.

«Мы не сообщаем [о дате], потому что возможны изменения. Мы нуждаемся еще в дополнительном времени перед тем, как предоставим полную информацию о том, когда именно это произойдет и каким образом», – отметил он.

Ранее Песков заявлял, что формат большой пресс-конференции Владимира Путина в 2020 году будет необычным, но возможности общения журналистов с главой российского государства ограничивать не собираются.