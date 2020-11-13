США признали наличие «вызовов» при создании АПЛ с баллистическими ракетами

ВМС США сталкиваются с определенными вызовами при создании нового класса американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами Columbia, но реализация программы в целом идет по плану, сообщил вице-адмирал Уильям Галинис.

«Программа идет по плану», – передает ТАСС слова американского военачальника. Затем он, не вдаваясь в детали, признал наличие некоторых сложностей. «Мы немного видим некоторые своего рода вызовы по мере продвижения через окончательные этапы проектирования (этих подводных ракетоносцев) и перехода к строительству», – отметил Галинис, курирующий в ВМС США программы строительства всех надводных и подводных систем. Он заявил: «Считаю, что две участвующие верфи – General Dynamics и Newport News – работают достаточно хорошо с аппаратом программы, чтобы все шло по плану».

Напомним, в апреле 2017 года сообщалось, что ВМС США также рассчитывают довести количество ударных подводных лодок с 48 до 66, в то время как парк подлодки с баллистическими ракетами будет поддерживаться на уровне 12 единиц.

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