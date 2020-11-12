Азербайджан предложил армянам культурную автономию в Карабахе

Баку предлагает предоставить культурную автономию армянам в Нагорном Карабахе, сказал азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль Оглы.

«Никакого статуса-кво нет на сегодня... Это может быть культурная автономия для армянского населения, которое там живет», – заявил дипломат, передает РИА «Новости».

Азербайджанская сторона гарантирует, что исторические и культурные памятники Армении на возвращенных районах Карабаха будут сохранены, подчеркнул посол.

Вместе с тем он отметил, что все азербайджанцы, которые некогда вынуждены были покинуть Карабах, вернутся туда. «Почти миллион азербайджанцев был изгнан со своей исконной территории. И конечно, все те, кто был изгнан из своих домов с азербайджанской стороны, будут возвращаться. Для этого должна быть создана инфраструктура, а это непростой процесс», – приводит слова посла ТАСС.

При этом Баку официально считает конфликт в Нагорном Карабахе урегулированным, отметил Бюльбюль Оглы. «Другое дело, что, конечно, понадобится время, конечно, понадобится еще очень много усилий – не надо самих себя обманывать, что это все буквально через месяц-два встанет на свои места. Это длительный процесс – в какой-то степени, может быть, и болезненный процесс – но путь один, другого пути нет. Это путь к миру, благополучию и процветанию», – сказал он.

Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе. Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения о прекращении войны в Карабахе. Недовольные решением о прекращении войны жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.