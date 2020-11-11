Российской анимации предсказали лидерство на мировом рынке

Взгляд
11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:50  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет REUTERS/Rodi Said
Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Азербайджан ослабил железную хватку Эрдогана

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
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По Европе бродит призрак «единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...
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Украинцев поразил пессимизм

Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Российской анимации предсказали лидерство на мировом рынке

    11 ноября 2020, 20:35

    Текст: Елизавета Булкина

    Анимация является на сегодняшний день «флагманом креативных индустрий», и есть задача, чтобы Россия в ближайшие десять лет заняла мировое лидерство по этому направлению, заявил основатель и председатель совета директоров группы компаний «Рики» Илья Попов на форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Он отметил, что анимация «объединяет многие творческие направления: изобразительное, музыкальное, сценарное, режиссерское, актерское мастерство». «С развитием технологий спрос на анимацию растет в геометрической прогрессии. Анимация органично встраивается в рекламу, учебный контент, виртуальную и дополненную реальности. Этого ждет аудитория. Следовательно, анимация – это перспективно. Если Россия войдет в мировые лидеры по этому направлению – а я считаю, что мы все вместе должны ставить себе такую задачу на ближайшие десять лет – то это позитивно скажется на всех направлениях креативного сообщества в нашей стране», – приводятся слова Попова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В рамках форума прошла сессия Creative Business Forum «Потенциал креативных индустрий для России будущего», где также определили, какие проекты требуют господдержки. По словам гендиректора «Национальной медиа группы» Ольги Паскиной, особенно остро в поддержке нуждаются начинающие кинематографисты, в виду того, что им требуется дорогостоящее оборудование. «Колоссальная потребность нас как индустрии заключается в том, чтобы государство субсидировало и выделяло гранты не только государственным, но и частным вузам. У нас в стране очень много талантливых региональных кадров, которые нуждаются в коммерческой поддержке», – отметила Паскина.

    В свою очередь глава Минкульта Ольга Любимова отметила, что в стране проводится целый комплекс мер, благодаря которым даже небольшие региональные коллективы получили возможность рассчитывать на грантовую поддержку со стороны государства, а в муниципалитетах, в том числе с численностью населения до 2 тыс. человек, строятся новые дома культуры. «Недостаточно просто построить двухэтажную бетонную коробку, перерезать ленточку и уйти из этого пространства. Важно действительно придумать, как активизировать эти самые малые формы поддержки творческого развития в регионах», – добавила министр. Тему продолжил директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Денис Молчанов. Он напомнил, что цель нацпроекта «Культура» увеличить к 2024 года количество посещений культурных мероприятий в три раза за счет создания соответствующей инфраструктуры, повышения качества самих мероприятий и поддержки молодых талантов.

    Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев обратил внимание на развитие цифрового контента. «Сейчас наступает золотое время для контента. Пережив первые шоки диджитализации, мы видим, что все контентные отрасли начинают расцветать. Цифровые платформы дают небывалые возможности для дистрибуции своего контента, появляются новые принципиально более удобные механизмы создания этого контента и механизмы аналитики. Например, глобальная музыкальная индустрия, которая много лет находилась в пике, смогла вернуться к росту именно благодаря цифровой экономике», – отметил он.

    В рамках форума заместитель министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова рассказала о предлагаемых изменениях в Федеральный закон «О народных художественных промыслах». Они призваны усовершенствовать правовую охрану НХП и помочь мастерам, живущим на определенной территории бытования промыслов, «поскольку традиции всегда тяготеют к конкретной территории».

    Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова рассказала о позитивном опыте своего региона, где при участии социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум и ФГБУ «Роскультцентр» было разработано законодательство, регламентирующее деятельность креативных индустрий.

    Также во встрече приняли участие председатель комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП, президент Ассоциации IPChain, генеральный директор АО «Фирма Мелодия» Андрей Кричевский, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, президент Altcommunication Group Егор Альтман и руководитель онлайн мастерской разработки игр для обучения studiogame.ru, директор Школы будущих президентов Алексей Ильин.

    Эксперты также озвучили ряд инициатив по поддержке креативных индустрий. Среди них – создать совместно Федерацию по креативным индустриям для решения вопросов защиты авторских прав, провести на Российской креативной неделе 2021 профильный конкурс для креаторов рекламного рынка, разработать образовательные программы для ТВ-специалистов.

    Также было предложено создать совместно с Минпромторгом Акселератор РКН, а Министерству просвещения рассмотреть возможность по масштабированию проекта о геймификации образования.

    Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», объявил о создании рабочей группы для развития креативных индустрий с участием представителей администрации президента и правительства.


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