Российской анимации предсказали лидерство на мировом рынке

Анимация является на сегодняшний день «флагманом креативных индустрий», и есть задача, чтобы Россия в ближайшие десять лет заняла мировое лидерство по этому направлению, заявил основатель и председатель совета директоров группы компаний «Рики» Илья Попов на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Он отметил, что анимация «объединяет многие творческие направления: изобразительное, музыкальное, сценарное, режиссерское, актерское мастерство». «С развитием технологий спрос на анимацию растет в геометрической прогрессии. Анимация органично встраивается в рекламу, учебный контент, виртуальную и дополненную реальности. Этого ждет аудитория. Следовательно, анимация – это перспективно. Если Россия войдет в мировые лидеры по этому направлению – а я считаю, что мы все вместе должны ставить себе такую задачу на ближайшие десять лет – то это позитивно скажется на всех направлениях креативного сообщества в нашей стране», – приводятся слова Попова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках форума прошла сессия Creative Business Forum «Потенциал креативных индустрий для России будущего», где также определили, какие проекты требуют господдержки. По словам гендиректора «Национальной медиа группы» Ольги Паскиной, особенно остро в поддержке нуждаются начинающие кинематографисты, в виду того, что им требуется дорогостоящее оборудование. «Колоссальная потребность нас как индустрии заключается в том, чтобы государство субсидировало и выделяло гранты не только государственным, но и частным вузам. У нас в стране очень много талантливых региональных кадров, которые нуждаются в коммерческой поддержке», – отметила Паскина.

В свою очередь глава Минкульта Ольга Любимова отметила, что в стране проводится целый комплекс мер, благодаря которым даже небольшие региональные коллективы получили возможность рассчитывать на грантовую поддержку со стороны государства, а в муниципалитетах, в том числе с численностью населения до 2 тыс. человек, строятся новые дома культуры. «Недостаточно просто построить двухэтажную бетонную коробку, перерезать ленточку и уйти из этого пространства. Важно действительно придумать, как активизировать эти самые малые формы поддержки творческого развития в регионах», – добавила министр. Тему продолжил директор Департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Денис Молчанов. Он напомнил, что цель нацпроекта «Культура» увеличить к 2024 года количество посещений культурных мероприятий в три раза за счет создания соответствующей инфраструктуры, повышения качества самих мероприятий и поддержки молодых талантов.

Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев обратил внимание на развитие цифрового контента. «Сейчас наступает золотое время для контента. Пережив первые шоки диджитализации, мы видим, что все контентные отрасли начинают расцветать. Цифровые платформы дают небывалые возможности для дистрибуции своего контента, появляются новые принципиально более удобные механизмы создания этого контента и механизмы аналитики. Например, глобальная музыкальная индустрия, которая много лет находилась в пике, смогла вернуться к росту именно благодаря цифровой экономике», – отметил он.

В рамках форума заместитель министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова рассказала о предлагаемых изменениях в Федеральный закон «О народных художественных промыслах». Они призваны усовершенствовать правовую охрану НХП и помочь мастерам, живущим на определенной территории бытования промыслов, «поскольку традиции всегда тяготеют к конкретной территории».

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова рассказала о позитивном опыте своего региона, где при участии социальной платформы Фонда Росконгресс – Фонда Инносоциум и ФГБУ «Роскультцентр» было разработано законодательство, регламентирующее деятельность креативных индустрий.

Также во встрече приняли участие председатель комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям РСПП, президент Ассоциации IPChain, генеральный директор АО «Фирма Мелодия» Андрей Кричевский, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, президент Altcommunication Group Егор Альтман и руководитель онлайн мастерской разработки игр для обучения studiogame.ru, директор Школы будущих президентов Алексей Ильин.

Эксперты также озвучили ряд инициатив по поддержке креативных индустрий. Среди них – создать совместно Федерацию по креативным индустриям для решения вопросов защиты авторских прав, провести на Российской креативной неделе 2021 профильный конкурс для креаторов рекламного рынка, разработать образовательные программы для ТВ-специалистов.

Также было предложено создать совместно с Минпромторгом Акселератор РКН, а Министерству просвещения рассмотреть возможность по масштабированию проекта о геймификации образования.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, выступая на форуме «Сильные идеи для нового времени», объявил о создании рабочей группы для развития креативных индустрий с участием представителей администрации президента и правительства.