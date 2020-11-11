Россиянку Осипову выпустили из американской тюрьмы

Посольство России в США сообщило, что россиянка Богдана Осипова покинула американскую тюрьму в штате Коннектикут.

«Рады приветствовать Богдану Осипову вне стен тюрьмы «Данбери», шт. Коннектикут! Понимаем, что многое еще ей предстоит перенести, находясь в ожидании оглашения нового приговора. Вместе с тем, надеемся на справедливость по отношению к россиянке. Желаем Богдане здоровья, стойкости и успехов в отстаивании своих интересов! Продолжим добиваться возвращения соотечественницы на Родину», – сообщило посольство в Facebook.

Из документов суда следует, что Осипова вышла из-под стражи под залог в 25 тыс. долларов. Документ о необеспеченном залоге подписан во вторник. Условием освобождения является обязательство присутствовать 8 января 2021 года на оглашении повторного приговора по делу о похищении. При этом справочный сайт Бюро тюрем США по-прежнему показывает Осипову заключенной, передает РИА «Новости».

Напомним, апелляционный суд США постановил немедленно освободить Осипову из американской тюрьмы. В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от американца Брайана Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году Осипову задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с Мобли. В США россиянку обвинили в похищении собственных дочерей с двойным гражданством и вымогательстве (она просила бывшего мужа платить алименты). В августе 2020 года апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, которые составляли основную частью приговора.