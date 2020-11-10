Роскомнадзор потребовал разблокировать Twitter «Комитета защиты национальных интересов»

Роскомнадзор направил в Twitter требование о незамедлительной разблокировке доступа к аккаунту «Комитета защиты национальных интересов», сообщила пресс-службы ведомства.

«В направленном требовании говорится о недопустимости ограничения права граждан России на доступ к объективной и достоверной информации. Заблокированные материалы являются независимыми расследованиями фактов иностранного финансирования политической деятельности организаций в России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Блокировку материалов в ведомстве назвали попыткой «сокрытия истинных мотивов действий НКО и СМИ, выступающих в роли иностранных агентов».

Ранее Комитет сообщил, что соцсеть 9 ноября заблокировала аккаунт. Произошло это после публикации очередного расследования о том, что Европейская комиссия «выделит 900 млн рублей на построение в России и мире сети правозащитных хабов». Социальная сеть заблокировала данный материал на основании того, что он якобы нарушает «правила Twitter», передает ТАСС.

На прошлой неделе Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предложила Минцифры ввести штрафы для иностранных интернет-компаний за цензурирование российских СМИ.

Напомним, Роскомнадзор уведомлял об учащении случаев распространения зарубежными интернет-площадками YouTube, Instagram, Facebook и Twitter фейковой информации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что зарубежным IT-гигантам придется отвечать перед российским судом.