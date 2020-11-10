Летчик-космонавт осудил идею продавать определенные товары под маркой «Поехали!» Воробьев рассказал об ограничениях в Подмосковье на новогодние праздники В Минобрнауки прокомментировали идею о дипломах со «сроком годности» 10 ноября 2020, 19:06 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство образования и науки России не обсуждало идею введения «сроков годности» для дипломов о высшем образовании, рассказали в ведомстве. «С Минобрнауки России данная инициатива не обсуждалась», – цитирует РИА «Новости» пресс-службу министерства. Ранее спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассказал, что дипломы о высшем образовании могут в будущем изменить формат и стать «дипломами по требованию», соответствующими реальному уровню знаний на момент предъявления документа. По его мнению, выдавать дипломы на всю жизнь неправильно, поскольку нет гарантии того, что выпускник сохранит знания в течение следующих десятилетий. В конце октября стало известно, что Минобрнауки прорабатывает возможность создания электронных цифровых дипломов.

