Гендиректор Большого театра остро отреагировал на указ Собянина о лимите заполняемости

Распоряжение московского правительства относительно заполняемости залов на 25% плохо скажется на экономике, заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.

«Это невозможно, лучше закрыть театр. Заполняемость 25% зала – это мы уходим в жуткий минус, этого не выдержит никакая экономика», – сказал Урин РИА «Новости».

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что максимальное число зрителей театров, кинотеатров и концертных залов города не должно превышать 25% общей вместимости, эти ограничения будут действовать с 13 ноября до 15 января 2021 года.

За минувшие сутки в России выявили 20 тыс. 977 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,8 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5902 человек.