Стало известно, как Ефремов отпразднует 57-летие

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов празднует 57-летие в одиночной камере в СИЗО №3 в Белгороде, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Артиста доставили в СИЗО в понедельник, там он пробудет 20 дней на карантине, после чего отправится в ИК-4 в Белгородской области, где отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, пояснил собеседник ФАН.

«В колонию попадет Ефремов нескоро, сейчас в учреждениях ФСИН особо строго соблюдаются карантинные меры», – добавил источник.

Ранее сообщалось, что Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Шоумен Стас Барецкий заявил, что в колонии в Белгородской области, куда якобы намереваются отправить актера, у артиста могут начать вымогать деньги.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.