Нефть подешевела в рамках коррекции

Мировые цены на нефть коррекционно снижаются: инвесторы фиксируют прибыль после активных покупок в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,13% – до 41,92 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 1,46% – до 39,7 доллара за баррель, передает ТАСС.

В предыдущий торговый цен нефть подорожала на 6-7%. Оптимизм на фоне появившихся новостей об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 компаниями Pfizer и BioNTech в одночасье подтолкнул инвесторов к покупкам рисковых активов, в том числе сырьевых.

«Жизнеспособная вакцина однозначно меняет правила игры для нефтяного рынка, где половина спроса обеспечивается перемещением людей», – приводит Reuters мнение аналитиков JP Morgan. При этом эксперты предупреждают, что для устойчивого роста цен на нефть необходимо устранить текущий дисбаланс спроса и предложения.

Перспективы спроса серьезно беспокоят рынки, поскольку активный рост случаев коронавируса в США и Европе уже привел к очередному раунду локдаунов в ряде европейских стран. Трейдеры опасаются, что на подобные меры может пойти и правительство США, которые являются крупнейшим потребителем черного золота в мире.

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