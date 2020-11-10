Министр обороны Украины заразился коронавирусом

Министр обороны Украины Андрей Таран получил положительный тест на коронавирус, сообщило Укринформ со ссылкой на данные военного ведомства.

Как сообщается, Таран перешел на режим самоизоляции и работает в дистанционном режиме, его состояние и самочувствие удовлетворительны, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский объявил о получении положительного результата теста на коронавирус. Позже в тот же положительный результат теста на коронавирус получил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

В прошлую пятницу украинский министр кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Украина оказалась в «оранжевой» и «красной» зоне в связи с распространением коронавируса, зонирование начнет действовать в стране с 9 ноября.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о резком росте на Украине числа инфицированных коронавирусом с тяжелым течением заболевания.

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