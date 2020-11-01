Путин назвал преимущества работы на удаленке

Работа в дистанционном режиме упрощает работу с аудиторией, признался президент России Владимир Путин.

«Я уже привык. С аудиторией общаться проще, интереснее. Хорошо, что есть такие возможности. Есть преимущества – можно собрать большое количество заинтересованных лиц, не отрывая их от текущей работы», – сказал Путин во время эфира на телеканале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что каждый десятый москвич перешел на удаленку.