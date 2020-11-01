Анонсирован визит главы минобороны Турции в Азербайджан

В ближайшем будущем министр обороны Турции Хулуси Акар посетит Азербайджан, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

Дипломат рассказал, что многие его коллеги уже находятся в Баку, в скором времени ожидается прибытие других официальных лиц, передает ТАСС.

«Я прибыл по поручению нашего президента. Он поручил нам не оставлять братский Азербайджан в одиночестве в этом процессе, регулярно посещать Баку и действовать сообща», – отметил Чавушоглу.

В воскресенье глава МИД Турции прибыл с визитом в Азербайджан, чтобы обсудить урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. В прошлое воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.