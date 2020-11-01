Названы продукты новогоднего стола на МКС

На МКС у российских космонавтов на новогодние праздники не планируется изобильный стол, заявил заведующий отделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Александр Агуреев.

«Конечно, изобилия не будет. <...> Американцы еще собираются [на МКС]. Тогда будет что-то с ними доставлено. Что-то подготовим, и это перейдет на их корабль. В этом плане все нормально», – сказал Агуреев ТАСС.

По словам заведующего, продукты к новогоднему столу планировалось доставить на «Прогрессе МС-16», но из-за переноса пуска корабля на 2021 год их частично отправят на американском корабле.

К отправке на «Прогрессе» подготовили грейпфруты, лимоны, апельсины, черную икру, шоколад, сушеные фрукты, конфеты, ягоды с сахаром, молоко сгущенное, орехи, маслины, печенье, зефир в шоколаде, пирожные и другие продукты.

В марте с помощью корабля «Прогресс МС-14» собирались отправить на МКС георгиевскую ленту, ордена Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы ракету «Союз-2.1а».