Подозреваемый в нападении на священника в Лионе взят под стражу

Мужчина, задержанный в рамках расследования покушения на православного священника греческого собора в Лионе, взят под стражу, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в прокуратуре.

Внешность задержанного может соответствовать описаниям, предоставленным свидетелями. При нем не нашли никакого оружия, передает ТАСС.

В связи с произошедшими событиями, прокуратура в Лионе начала расследование по делу о покушении на священника православного храма города, а следователи находятся в тесном контакте с антитеррористическим подразделением прокуратуры республики.

«В настоящее время не исключается ни одна из версий по поводу мотивов этого нападения. Мы работаем в тесном контакте с Национальной антитеррористической прокуратурой», – уточнили в прокуратуре.

Напомним, в Лионе неизвестный напал на священника, когда тот закрывал церковь. Злоумышленник выстрелил минимум дважды, священник получил тяжелые ранения.

МИД Греции заявил, что осуждает попытку убийства священника. Пострадавшему 52 года, он находится в тяжелом состоянии. «Осуждаем нападение на православного священника греческого происхождения возле церкви Благовещения в Лионе, во Франции. Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с компетентными французскими властями», – говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Правоохранители Лиона находятся в контакте с Национальной антитеррористической прокуратурой, которая пока не подключилась к расследованию.