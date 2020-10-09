На Украине собрались отменить перевод часов ради «деоккупации» Донбасса

В Верховной раде зарегистрировали законопроект об отказе от сезонного перевода часов. Он направлен на «борьбу с агрессией России» и «деоккупацию временно оккупированных территорий» Украины, заявил первый заместитель спикера украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Проект закона направлен на борьбу с агрессией со стороны России. Как известно, время государства-агрессора – России противоправно на временно оккупированных территориях Украины. Дружины по всей Украине единого киевского времени смогут укрепить наши позиции безопасности и внести вклад в деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий», – написал Стефанчук в Facebook.

По словам депутата, перевод стрелок часов два раза в год плохо влияет на здоровье украинцев. Он также отметил, что такой шаг позволит Украине приблизиться к европейским стандартам.

«Ведь 84% жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что поддержал Европейский парламент», – добавил Стефанчук.

В среду депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Олег Дунда зарегистрировал законопроект, согласно которому украинским СМИ будет запрещено ставить под сомнение так называемую российскую агрессию в Донбассе.

Между тем Верховный суд Украины удовлетворил иск, в котором гражданин потребовал, чтобы президент страны Владимир Зеленский, исполняя служебные обязанности, общался на украинском, а не на русском языке.