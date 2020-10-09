Эксперт: Губернатор Камчатки привлек всех необходимых специалистов для выяснения причин загрязнения океана

Взгляд
9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 17:21  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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У России и Турции нашелся новый повод для конфликта

Когда-то этот квартал был «золотой милей» &#8722; самым роскошным курортом Кипра и Средиземноморья вообще Reuters
Турецкие военные убрали заграждения с пляжей легендарного курорта Фамагусты, превратившегося после оккупации Кипра в не менее легендарный «город-призрак». Россия выступает категорически против этого решения, являющегося частью неоосманской политики Эрдогана. Но какое нам дело до Фамагусты и как противостояние греков и турок довело жемчужину Средиземноморья до состояния Припяти? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Свободный мир поддерживает диктаторов во имя свободы

Алексей Алешковский, сценарист
Патриотизм хорош, когда им движет любовь, а не ненависть. Но одно и то же чувство разные люди считают и нормой, и безумием. И вот украинский патриотизм становится крайним прибежищем российского либерала. Парадокс или неумолимая логика? Подробности...
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Бодипозитив – это не только про толстых

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
Быть body positive – значит иметь позитивное отношение к своему телу, потому что оно и есть мы. И любые действия, связанные со своим телом, любую заботу, совершать из любви к нему, а не из ненависти. Подробности...
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Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
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Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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    Эксперт: Губернатор Камчатки привлек всех необходимых специалистов для выяснения причин загрязнения океана

    9 октября 2020, 16:55

    Текст: Андрей Резчиков

    Сейчас главная задача губернатора Камчатского края Владимира Солодова – выяснить, какое вещество привело к экологическому происшествию, вызвавшему гибель морских обитателей и ухудшение состояния здоровья людей. Главе региона уже удалось подключить к решению проблемы ведущих экспертов и профильные ведомства, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына.

    «Губернатору Владимиру Солодову удалось сбить волну экологического протеста в регионе за счет открытости в работе региональной администрации», – считает руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

    Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива. Накануне Солодов обсудил ситуацию с руководителем климатического направления российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым. Губернатор Камчатского края рассказал представителю всемирной экологической организации о результатах облета акватории Авачинского залива. В среду он совместно с группой ученых осмотрел с воздуха несколько бухт, и провел осмотр «на земле» одного из участков побережья. Там отобрали различные пробы, их направили для исследования во Владивосток.

    Губернатор края убежден, что сейчас главная задача – выяснить, какое вещество вызвало гибель морских обитателей и ухудшение состояния здоровья людей. В качестве одной из причин называется химическое загрязнение воды, сообщили в правительстве края.

    «Таким образом, Солодов проявил себя как управленец, которые не замалчивает проблемы, а фактически является главным поставщиком информации, – отметила Кислицына. – Работа в открытом формате очень органична для этого регионального руководителя, это его обычная тактика поведения. Солодов действует на опережение – он всегда делал так».

    Собеседница отметила, что Солодов ежедневно сообщает о ходе расследования экологического происшествия, записывает обращения в Instagram. «Его аудиторией становятся не только жители Камчатки, но и все, кто следит за проблематикой защиты окружающей среды», – полагает эксперт ЭИСИ. Кислицына отметила – расследование стало эффективным благодаря обратной связи с жителями, которое наладило краевое руководство. Любые версии, которые присылают жители региона, тут же проверяются. «Залог адекватного реагирования администрации в края – в том, что губернатор не боится говорить о текущем состоянии дел», – уверена эксперт.

    Другой заслугой губернатора стало то, что ему удалось подключить к решению проблемы всех заинтересованных лиц – ученых, спасателей, специалистов по охране природы. «Солодов задает тон, контролирует и информирует. На Камчатке нет иного центра силы, который «потянул» бы решение данной задачи, скоординировав работу различных ведомств и экспертов», – пояснила Кислицына.

    По оценке эксперта, сложившаяся в регионе ситуация стала одним из самых серьезных вызовов для Солодова, как для управленца. «При этом он, не скрывая, делится с людьми всем, что происходит. Понятно, что гораздо приятнее делиться позитивными вещами, но губернатор берет на себя в том числе и негатив. Он принимает решения, достойные сильного политика», – подытожила Кислицына.

    В пятницу стало известно, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) выразил готовность содействовать властям Камчатского края в поиске причин загрязнения акватории Тихого океана. Соответствующая договоренность достигнута на переговорах губернатора  Солодова и директора программы по сохранению биоразнообразия WWF Дмитрия Горшкова.

    Администрацией края создана созданная рабочая группа, в которую вошли представители регионального Минприроды, федеральных надзорных органов и организаций, которые проводят отбор проб.


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