Эксперт: Губернатор Камчатки привлек всех необходимых специалистов для выяснения причин загрязнения океана

Сейчас главная задача губернатора Камчатского края Владимира Солодова – выяснить, какое вещество привело к экологическому происшествию, вызвавшему гибель морских обитателей и ухудшение состояния здоровья людей. Главе региона уже удалось подключить к решению проблемы ведущих экспертов и профильные ведомства, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына.

«Губернатору Владимиру Солодову удалось сбить волну экологического протеста в регионе за счет открытости в работе региональной администрации», – считает руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Напомним, загрязнение океанской воды на Камчатке привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж. Признаки загрязнения также выявлены еще на трех участках Авачинского залива. Накануне Солодов обсудил ситуацию с руководителем климатического направления российского отделения Greenpeace Василием Яблоковым. Губернатор Камчатского края рассказал представителю всемирной экологической организации о результатах облета акватории Авачинского залива. В среду он совместно с группой ученых осмотрел с воздуха несколько бухт, и провел осмотр «на земле» одного из участков побережья. Там отобрали различные пробы, их направили для исследования во Владивосток.

Губернатор края убежден, что сейчас главная задача – выяснить, какое вещество вызвало гибель морских обитателей и ухудшение состояния здоровья людей. В качестве одной из причин называется химическое загрязнение воды, сообщили в правительстве края.

«Таким образом, Солодов проявил себя как управленец, которые не замалчивает проблемы, а фактически является главным поставщиком информации, – отметила Кислицына. – Работа в открытом формате очень органична для этого регионального руководителя, это его обычная тактика поведения. Солодов действует на опережение – он всегда делал так».

Собеседница отметила, что Солодов ежедневно сообщает о ходе расследования экологического происшествия, записывает обращения в Instagram. «Его аудиторией становятся не только жители Камчатки, но и все, кто следит за проблематикой защиты окружающей среды», – полагает эксперт ЭИСИ. Кислицына отметила – расследование стало эффективным благодаря обратной связи с жителями, которое наладило краевое руководство. Любые версии, которые присылают жители региона, тут же проверяются. «Залог адекватного реагирования администрации в края – в том, что губернатор не боится говорить о текущем состоянии дел», – уверена эксперт.

Другой заслугой губернатора стало то, что ему удалось подключить к решению проблемы всех заинтересованных лиц – ученых, спасателей, специалистов по охране природы. «Солодов задает тон, контролирует и информирует. На Камчатке нет иного центра силы, который «потянул» бы решение данной задачи, скоординировав работу различных ведомств и экспертов», – пояснила Кислицына.

По оценке эксперта, сложившаяся в регионе ситуация стала одним из самых серьезных вызовов для Солодова, как для управленца. «При этом он, не скрывая, делится с людьми всем, что происходит. Понятно, что гораздо приятнее делиться позитивными вещами, но губернатор берет на себя в том числе и негатив. Он принимает решения, достойные сильного политика», – подытожила Кислицына.

В пятницу стало известно, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) выразил готовность содействовать властям Камчатского края в поиске причин загрязнения акватории Тихого океана. Соответствующая договоренность достигнута на переговорах губернатора Солодова и директора программы по сохранению биоразнообразия WWF Дмитрия Горшкова.

Администрацией края создана созданная рабочая группа, в которую вошли представители регионального Минприроды, федеральных надзорных органов и организаций, которые проводят отбор проб.