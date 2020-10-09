Экологи заявили об угрозе озерам в Забайкалье из-за строительства плотины в Монголии

Руководство Даурского заповедника в Забайкалье обратилось к Министерству природных ресурсов и экологии России с просьбой предотвратить строительство плотины на реке Ульдзе в Монголии. Как рассказали сотрудники заповедника, плотина угрожает Торейским озерам и всей территории «Ландшафты Даурии» – объекту из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Строительство плотины на трансграничной реке Ульдза начато в июле текущего года без оповещения российской стороны и без двусторонней оценки влияния гидросооружения на природные комплексы устья реки и Торейских озер, в которые она впадает. Согласно проектной документации, только заполнение водохранилища потребует объема воды, равного полугодовому стоку, а в маловодный период – нескольким годовым стокам реки Ульдза», – передает ТАСС текст обращения в Минприроды.

Как подсчитали специалисты Даурского заповедника, из-за испарений с зеркала водохранилища при проектной площади в 10,2 кв. км потери воды могут составить не менее 39% в засушливые годы. Для Торейских озер это особенно важно, так как они наполняются и пересыхают циклами в 30 лет.

«Увеличение безводного и маловодного периодов в многолетнем цикле водности Торейских озер на 4-10 лет приведет к катастрофическим последствиям. Засушливый период, длящийся в естественных условиях 10-16 лет, малопригоден для размножения водоплавающих и околоводных птиц, ведения сельского хозяйства. Во время влажного периода, имеющего в естественных условиях продолжительность 18-22 года, происходит восстановление численности многих птиц», – написал в своем обращении директор заповедника Алексей Черепицын.

Как пояснил заместитель директора по научно-исследовательской работе Олег Горошко, речь идет о миллионах перелетных и гнездящихся птиц. «Это официально признанная международно значимая орнитологическая территория, один из важнейших участков обитания птиц в рамках глобального Восточноазиатско-Австралийского пролетного пути и ключевое в масштабах планеты место обитания таких глобально угрожаемых видов птиц, как реликтовая чайка, даурский журавль, черный журавль, стерх, дрофа, сухонос», – сказал он.

На проблему обратила внимание международная экологическая коалиция «Реки без границ», которая в конце сентября направила официальную жалобу в комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«У нас нет никаких сомнений относительно настоящей цели строительства нового гидроузла. Разгадка в том, что до 80% водопользователей в бассейне реки Ульдза - это предприятия горнодобывающей промышленности Монголии. То есть уникальный объект Всемирного природного наследия лишат основного источника воды только ради увеличения объемов добычи и переработки полезных ископаемых», – приводятся в сообщении коалиции слова российского координатора Александра Колотова.



Как подчеркнули в пресс-службе правительства Забайкалья, губернатор Александр Осипов также подключился к вопросу и направил письма в МИД России и главе Минприроды с просьбой не допустить экологической катастрофы.

Напомним, в 2008 году Забайкалье выделило деньги для спасения монгольских газелей.