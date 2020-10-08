Поэтесса Глюк испугалась ссоры с друзьями-писателями из-за Нобелевки

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2020 года американская поэтесса Луиза Глюк выразила надежду на то, что награда не станет поводом для ссор с друзьями-писателями.

«Моя первая мысль была о том, что у меня больше не будет друзей, поскольку все мои нынешние друзья – писатели. Но потом я подумала и пришла к выводу, что этого не случится», – приводит телекомпания CNN слова 77-летней поэтессы, передает ТАСС.

Она пояснила, что творчество некоторых из тех писателей, кто ранее был удостоен Нобелевской премии, ей нравится, а некоторых – нет, но эта награда – «высокая честь».

«Для меня все это слишком ново, я еще не осознала, что все это значит», – добавила она.

В четверг было объявлено, что лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Татьяна Кузьмина, комментируя газете ВЗГЛЯД присуждение Нобелевской премии по литературе сказала, что Глюк – признанный в общенациональном масштабе США поэт с огромным творческим багажом с 1968 года. Ее ставят в один ряд с американской поэтессой Эмили Дикинсон и другими поэтами, отмечая ее особую тематику, лаконичный и образный слог.