Красный Крест заявил об отрицательном влиянии пандемии на психическое здоровье

Пандемия коронавируса и вызванный карантинными мерами стресс оказывают негативное воздействие на психическое здоровье населения, свидетельствует опубликованное социологическое исследование Международного комитета Красного Креста и Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца.

Более половины респондентов (51%) заявили о том, что кризис, связанный с заболеванием COVID-19, отрицательно сказался на их психическом состоянии.

Как свидетельствует исследование, «пандемия повышает градус стресса и страданий до чрезвычайно высокого уровня для жителей всего мира». «Вспышка заболевания обостряет существующие психические расстройства, вызывает новые и еще больше затрудняет получение услуг в области психического здоровья», – передает ТАСС заявление авторов доклада.

Они призвали государства без промедления выделить средства на программы в сфере психического здоровья и социально-психологической помощи.

Нынешний кризис «усугубил стрессовое состояние миллионов людей, которые и без того уже испытывали на себе последствия конфликтов и стихийных бедствий», заявил в связи с публикацией исследования генеральный директор МККК Роберт Мардини.

Карантинные ограничения, отсутствие общения и экономические тяготы – все это сказывается на психике людей и на возможности получить помощь, отметил он. Мардини напомнил, что «психологическое благополучие так же важно, как и физическое здоровье, тем более в кризисных ситуациях».

В докладе, публикация которого приурочена к отмечаемому 10 октября Всемирному дню психического здоровья, особое внимание уделено нуждам медицинских и социальных работников, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией. В ходе опроса 73% респондентов заявили, что медработники и сотрудники служб экстренного реагирования больше других нуждаются в психологической помощи. Зачастую они подвергаются опасности заражения, трудятся сверхурочно. Кроме того, «помогая пострадавшему населению, они неизбежно становятся свидетелями тяжелых сцен и объектами недовольства».

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца призвало правительства обеспечить своевременный и стабильных доступ к услугам в сфере психического здоровья, сделать психологическую поддержку неотъемлемой частью усилий по борьбе с пандемией, уделить первостепенное внимание охране психического здоровья работников и добровольцев, оказывающих гуманитарную помощь.

Напомним, в августе в ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей.

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