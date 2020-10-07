Путин обсудил с Нетаньяху региональную безопасность

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что в ходе телефонного разговора обсудил с президентом России Владимиром Путиным региональную безопасность, Иран, ситуацию в Сирии и борьбу с коронавирусом.

«Я говорил сейчас по телефону с президентом России Путиным. Мы обсудили вопросы региональной безопасности, иранскую агрессию, ситуацию в Сирии и продвижение двустороннего сотрудничества в борьбе с коронавирусом», – написал израильский премьер в Facebook.

Он добавил, что поздравил Путина с днем рождения. По словам Нетаньяху, Россия и Израиль продолжают укреплять «важные и хорошие отношения».

Прошлый телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 24 августа, они обсудили проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии.

Путин в среду отмечает 68-й день рождения. Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам – их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.