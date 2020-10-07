Российские ученые решили создать беспилотный лунный шаттл «Корвет»

Российские ученые предложили использовать совместно с российской станцией на орбите Луны шаттл под названием «Корвет» для изучения поверхности спутника Земли и доставки образцов грунта, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов.

«В таком случае вместе с кораблем «Орел»... мы предлагаем иметь автоматический шаттл «Корвет», который был бы способен многократно опускаться на поверхность Луны и возвращаться на орбиту, чтобы состыковываться с «Орлом» или временной орбитальной станцией», – передает РИА «Новости» заявление Митрофанова на симпозиуме по изучению Солнечной системы.

По словам ученого, «Корвет» нужен, чтобы исследовать «интересные места», коих множество на поверхности Луны. Такой шаттл мог бы устанавливать на Луне исследовательские капсулы с оборудованием для сейсмометрии, измерения температурных характеристик, радиации и других параметров.

Кроме того, «Корвет» должен уметь брать с поверхности образцы и доставлять их на орбитальную станцию. На орбите шаттл будет заправлять свои баки, чтобы вновь отправиться на поверхность.

Таким образом, эффективным способом изучения Луны, по словам Митрофанова, будет использование человеком, находящимся на станции, таких автоматизированных шаттлов.

Напомним, в апреле 2019 года президент РАН Александр Сергеев заявил, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал задавать Российской академии наук вопросы о необходимости высадки человека на Луну вместо того, чтобы исследовать ее с помощью робототехники.

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