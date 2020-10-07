Путин заявил о необходимости СМИ быть ответственными

Средства массовой информации обладают большим влиянием и должны быть ответственными, в противном случае они превращаются в «банду», которая обслуживает частные интересы, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства согласился с мнением о том, что СМИ являются «четвертой властью» в обществе. «Они влияют на массовое сознание, и в этом смысле они, безусловно, власть, что в современном мире особенно актуально и важно», – считает он, передает ТАСС.

При этом, по словам Путина, роль СМИ «не в том, чтобы молоть все, что вздумается». «Это власть, и у власти должна быть ответственность, иначе это банда, которая часто занимается решением своих собственных корпоративных либо личных вопросов», – заявил он. Путин указал, что «таких случаев немало, когда от этой власти откупаются, реально платят деньги, чтобы их не трогали». «И эта ваша власть с удовольствием это «хавает» и не трогает того, кто платит», – сказал президент.

Также Путин подчеркнул, что со стороны государства контроль над информационной повесткой невозможен, поскольку появилось большое число медиаресурсов в интернете. «Вот попробуйте там на интернет повлиять. Это те же средства массовой информации, просто носитель другой», - заявил президент. Традиционные же СМИ, отметил он, утрачивают свое влияние. Молодые люди «вообще не смотрят телевизор и сидят только в интернете», который и является для них основным источником информации, сказал президент.

Путин также указал, что «в интернете должны действовать такие же общечеловеческие правила и нормы, которые действуют и в обществе людей». Он отметил, что интернет позволяет распространять «какой угодно контент». Именно поэтому Путин считает наказание оправданным, когда речь идет о распространении «фейков и вранья, которые могут вызвать всеобщую панику», способов совершения суицида или детской порнографии. «Это может нанести ущерб нашим людям», – пояснил глава государства.

Президент не согласился с мнением, что под санкции можно подпасть и за критику государства. «Критика власти у нас не запрещена, запрещено поругание символов государства – флага, герба, гимна. Издевательства над символами государства задевают каждого гражданина. Поэтому это просто защита интересов общества, и так делают в любой цивилизованной стране», – сказал он.

Проект «20 вопросов Владимиру Путину», посвященный 20-летию его работы на высших государственных постах, стартовал 20 февраля 2020 года. На ресурсах агентства были выложены 17 серий, однако в связи с кардинальной сменой мировой информационной повестки дня ТАСС принял решение приостановить проект. Данная серия – заключительная.