В России задумались о возобновлении авиасообщения с Японией и Индией

В России обсуждается возможность возобновления авиасообщения с Индией, Сербией и Японией, сообщил источник, близкий к штабу по борьбе с коронавирусом.

«На совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой на этой неделе обсуждалась возможность возобновления полетов между Россией и Сербией, Индией и Японией», – пояснил собеседник ТАСС.

Он отметил, что конкретных решений принято не было, дату возможного возобновления авиасообщения пока не обсуждают.

Международное авиасообщение Россия постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Республику Корея, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию.