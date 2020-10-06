В Совфеде призвали западные соцсети соблюдать российские законы

В Совете Федерации прошел круглый стол по теме «Вопросы законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве», в ходе которого сенаторы обсудили регуляцию российской части всемирной Сети.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова на круглом столе заявила, что иностранные социальные сети обязаны соблюдать требования российского законодательства о свободе слова, передает ФАН.

«В наш комитет поступил ряд обращений, связанных с блокировками материалов на YouTube и Facebook. Их анализ показал, что проблема имеет системный характер – указанные интернет-платформы регулярно удаляют контент, ограничивают вещание российских сетевых телеканалов и информационных агентств», – сказала сенатор.

Рукавишникова отметила, что все чаще стали появляться факты избирательного отношения цифровых платформ к размещаемому контенту. По ее словам, за последние несколько лет около 200 русскоязычных телеканалов включены в так называемый черный список YouTube.

«Так, например, в апреле текущего года видеохостинг заблокировал канал Федерального агентства новостей, в мае удален аккаунт «Крым 24». Особый резонанс в последнее время получила блокировка фильма «Беслан» Александра Рогаткина, – сказала Рукавишникова. – Совет по правам человека при президенте подчеркнул, что все процедуры блокировок российских СМИ происходили без предварительных предупреждений со стороны администрации видеохостинга».

Парламентарий подчеркнула, что в России цензура запрещена, в то время как блокировка интернет-ресурсов может нарушать права как представителей указанных каналов, так и пользователей информации. Она убеждена, что необходим такой правовой подход, при котором санкции и ограничения создавали бы стимулы для компаний-нарушителей к выполнению требований законодательства, а не ущемляли бы интересы пользователей.

«Нужно создать простой и понятный механизм отстаивания прав. Кроме, того необходимо всемерно способствовать развитию наших собственных, отечественных сервисов», – добавила сенатор.

В свою очередь член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин выразил мнение, что иностранные компании, которые зарабатывают в России, должны иметь свои представительские офисы.

«В ближайшее время мы должны сформулировать законодательную норму о том, что иностранные компании, которые зарабатывают деньги в России, должны в обязательном порядке иметь локальные офисы. Кроме того, следует прописать момент локализации персональных данных», – сказал он.

По мнению парламентария, без такого закона в России будет оставаться дыра, которой обязательно воспользуются большие и малые международные IT-концерны. Он убежден, что проблема носит системный характер.

«Совокупная ежемесячная аудитория шести самых популярных социальный сетей в России составляет 320 млн человек на конец лета 2020 года. Это в два с лишним раза больше, чем население России. Цифра говорит о том, что любые меры в отношении соцсетей коснутся всех граждан нашей страны», – добавил Антон Горелкин.

Он отметил, что большинство мировых IT-гигантов спокойно зарегистрировали представительства в России и ведут нормальный честный бизнес. При этом, по словам депутата, закон с таким требованием принимался в доинтернетную эпоху.

«И там не прописан вариант, когда компания продает свои услуги в стране только онлайн, получая платежи от местных контрагентов на зарубежные счета. По духу и логике закона этот вариант тоже требует открыть представительство», – добавил он.

По мнению депутата, только при выполнении этих базовых условий зарубежные социальные сети могут спокойно существовать и зарабатывать в России.

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова на круглом столе отметила, что Москва не принимает ситуацию с цензурой российского внутреннего медиаконтента со стороны стран Запада и активно борется с дискриминацией своих СМИ.

«Из-за рубежа наш внутренний медиаконтент подвергается цензурированию, и мы здесь ничего практически сделать не можем. Любопытно, что такая откровенная цензура осуществляется с молчаливого одобрения правительств ведущих западных держав и профильных правозащитных НПО. Тех самых, которые раздувают мифы о том, что в России жесткая цензура, повсеместное нарушение свободы слова, ее вообще нет», – приводит слова Захаровой ТАСС.

В связи с этим Захарова напомнила о дискриминационных действиях американских IT-корпораций против СМИ, когда российские и русскоязычные аккаунты блокируются, подвергаются произвольному понижению поисковой выдачи, маркируются как аффилированные с государством.

«Мы, конечно, не собираемся принимать такое положение дел, активно работаем по предотвращению любых форм дискриминации в отношении российских СМИ», – подчеркнула официальный представитель МИД.

Захарова указала, что в свете тенденции к ужесточению урегулирования медиасферы в странах Запада Россия призывает партнеров «обсуждать и вырабатывать совместные решения по медийной проблематике на международных площадках, в числе которых ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, ОБСЕ, с участием профильного экспертного журналистского сообщества, чтобы предотвратить потенциальное ограничение действий СМИ в результате государственного цензурирования».

Она добавила, что в России следует предусмотреть технический механизм реагирования на блокировку русскоязычных ресурсов, в том числе со штрафными санкциями.

«Если блокируется фильм, который готовится десятками журналистов, тратятся деньги и время, и потом вдруг он блокируется YouTube, то здесь вопрос не только в возобновлении показа фильма. Здесь нужно просчитывать издержки, которые понесли авторы такого фильма», – сказала дипломат.

Мария Захарова отметила, что блокировка российских аккаунтов является вмешательством в дела страны. По ее словам, это «элемент формирования информационной повестки».

«Здесь должен быть технический механизм реагирования. И в том числе следует просчитать возможные штрафные санкции, потому что люди могут год потратить на создание произведения, а потом принимается ангажированное решение, и фильм невозможно посмотреть, – сказала она. – Так что тут надо закладывать и финансовый компонент – штрафные санкции. Следует поговорить с теми людьми и структурами, которые стали жертвами подобного отношения. Они могут сказать, сколько издержек они понесли».