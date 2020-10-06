В Совфеде призвали западные соцсети соблюдать российские законы

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Суррогатное материнство ударило по отцам

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    В Совфеде призвали западные соцсети соблюдать российские законы

    6 октября 2020, 19:19

    В Совете Федерации прошел круглый стол по теме «Вопросы законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве», в ходе которого сенаторы обсудили регуляцию российской части всемирной Сети.

    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова на круглом столе заявила, что иностранные социальные сети обязаны соблюдать требования российского законодательства о свободе слова, передает ФАН.

    «В наш комитет поступил ряд обращений, связанных с блокировками материалов на YouTube и Facebook. Их анализ показал, что проблема имеет системный характер – указанные интернет-платформы регулярно удаляют контент, ограничивают вещание российских сетевых телеканалов и информационных агентств», – сказала сенатор.

    Рукавишникова отметила, что все чаще стали появляться факты избирательного отношения цифровых платформ к размещаемому контенту. По ее словам, за последние несколько лет около 200 русскоязычных телеканалов включены в так называемый черный список YouTube.

    «Так, например, в апреле текущего года видеохостинг заблокировал канал Федерального агентства новостей, в мае удален аккаунт «Крым 24». Особый резонанс в последнее время получила блокировка фильма «Беслан» Александра Рогаткина, – сказала Рукавишникова. – Совет по правам человека при президенте подчеркнул, что все процедуры блокировок российских СМИ происходили без предварительных предупреждений со стороны администрации видеохостинга».

    Парламентарий подчеркнула, что в России цензура запрещена, в то время как блокировка интернет-ресурсов может нарушать права как представителей указанных каналов, так и пользователей информации. Она убеждена, что необходим такой правовой подход, при котором санкции и ограничения создавали бы стимулы для компаний-нарушителей к выполнению требований законодательства, а не ущемляли бы интересы пользователей.

    «Нужно создать простой и понятный механизм отстаивания прав. Кроме, того необходимо всемерно способствовать развитию наших собственных, отечественных сервисов», – добавила сенатор.

    В свою очередь член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин выразил мнение, что иностранные компании, которые зарабатывают в России, должны иметь свои представительские офисы.

    «В ближайшее время мы должны сформулировать законодательную норму о том, что иностранные компании, которые зарабатывают деньги в России, должны в обязательном порядке иметь локальные офисы. Кроме того, следует прописать момент локализации персональных данных», – сказал он.

    По мнению парламентария, без такого закона в России будет оставаться дыра, которой обязательно воспользуются большие и малые международные IT-концерны. Он убежден, что проблема носит системный характер.

    «Совокупная ежемесячная аудитория шести самых популярных социальный сетей в России составляет 320 млн человек на конец лета 2020 года. Это в два с лишним раза больше, чем население России. Цифра говорит о том, что любые меры в отношении соцсетей коснутся всех граждан нашей страны», – добавил Антон Горелкин.

    Он отметил, что большинство мировых IT-гигантов спокойно зарегистрировали представительства в России и ведут нормальный честный бизнес. При этом, по словам депутата, закон с таким требованием принимался в доинтернетную эпоху.

    «И там не прописан вариант, когда компания продает свои услуги в стране только онлайн, получая платежи от местных контрагентов на зарубежные счета. По духу и логике закона этот вариант тоже требует открыть представительство», – добавил он.

    По мнению депутата, только при выполнении этих базовых условий зарубежные социальные сети могут спокойно существовать и зарабатывать в России.

    В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова на круглом столе отметила, что Москва не принимает ситуацию с цензурой российского внутреннего медиаконтента со стороны стран Запада и активно борется с дискриминацией своих СМИ.

    «Из-за рубежа наш внутренний медиаконтент подвергается цензурированию, и мы здесь ничего практически сделать не можем. Любопытно, что такая откровенная цензура осуществляется с молчаливого одобрения правительств ведущих западных держав и профильных правозащитных НПО. Тех самых, которые раздувают мифы о том, что в России жесткая цензура, повсеместное нарушение свободы слова, ее вообще нет», – приводит слова Захаровой ТАСС.

    В связи с этим Захарова напомнила о дискриминационных действиях американских IT-корпораций против СМИ, когда российские и русскоязычные аккаунты блокируются, подвергаются произвольному понижению поисковой выдачи, маркируются как аффилированные с государством.

    «Мы, конечно, не собираемся принимать такое положение дел, активно работаем по предотвращению любых форм дискриминации в отношении российских СМИ», – подчеркнула официальный представитель МИД.

    Захарова указала, что в свете тенденции к ужесточению урегулирования медиасферы в странах Запада Россия призывает партнеров «обсуждать и вырабатывать совместные решения по медийной проблематике на международных площадках, в числе которых ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, ОБСЕ, с участием профильного экспертного журналистского сообщества, чтобы предотвратить потенциальное ограничение действий СМИ в результате государственного цензурирования».

    Она добавила, что в России следует предусмотреть технический механизм реагирования на блокировку русскоязычных ресурсов, в том числе со штрафными санкциями.

    «Если блокируется фильм, который готовится десятками журналистов, тратятся деньги и время, и потом вдруг он блокируется YouTube, то здесь вопрос не только в возобновлении показа фильма. Здесь нужно просчитывать издержки, которые понесли авторы такого фильма», – сказала дипломат.

    Мария Захарова отметила, что блокировка российских аккаунтов является вмешательством в дела страны. По ее словам, это «элемент формирования информационной повестки».

    «Здесь должен быть технический механизм реагирования. И в том числе следует просчитать возможные штрафные санкции, потому что люди могут год потратить на создание произведения, а потом принимается ангажированное решение, и фильм невозможно посмотреть, – сказала она. – Так что тут надо закладывать и финансовый компонент – штрафные санкции. Следует поговорить с теми людьми и структурами, которые стали жертвами подобного отношения. Они могут сказать, сколько издержек они понесли».


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