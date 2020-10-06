Тихановская призвала к расширению санкций ЕС против Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине высказалась за расширение санкций ЕС в отношении белорусских чиновников.

Как пишет Deutche Welle, один из лидеров белорусской оппозиции назвала введенные на прошлой неделе Советом Евросоюза ограничительные меры, которые объяснялись якобы фальсификацией президентских выборов 9 августа и репрессиями против протестующих, «маленькой победой».

«Я уверена, и я настаиваю, что этот список должен быть расширен», – подчеркнула Тихановская, добавив, что получила со стороны германского канцлера предложения относительно тех тем, которые могут быть затронуты 6 октября. Вдаваться в детали экс-кандидат в президенты при этом не стала. По настоянию, в частности, президента Франции Эммануэля Макрона Брюссель не включил Александра Лукашенко в утвержденный ранее санкционный перечень.

Тихановская добавила, что встреча с Меркель, по всей видимости, станет «теплой беседой двух женщин – одна из которых нуждается в помощи для своей страны, а другая – и в этом она (Тихановская) уверена – готова помочь».

Тихановская также пообщалась в Берлине с представителями белорусской диаспоры за границей и призвала их продолжать поддерживать протестное движение в стране.

Напомним, 21 сентября министры иностранных дел стран – членов Евросоюза не сумели согласовать список лиц в Белоруссии, в отношении которых планируется ввести санкции, решение заблокировал Кипр.

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