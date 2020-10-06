Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
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Из Британии бегут деньги и финансисты

Финансовое влияние столицы Великобритании стремительно уменьшается Алекс Макнотон/РИА Новости
Один из главных предметов гордости Великобритании – статус Лондона как ведущего финансового центра Европы, а то и мира – начинает давать трещину. Выход Великобритании из Евросоюза ускорил бегство финансовых компаний из британской юрисдикции. Отток финансовых активов из лондонского Сити уже исчисляется сотнями миллиардов фунтов стерлингов, а кадровые потери идут на тысячи рабочих мест. Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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«Новую эру» в отношениях Сербии и США откроет лесбиянка

Двадцать лет назад Брнабич и Вучич были бы лютыми врагами, но теперь их странный союз логичен Srdjan Ilic/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Главой правительства Сербии, то есть наиболее полномочным лицом в сербской власти, будет переназначена Ана Брнабич – открытая лесбиянка с обширными связями в Госдепе и семье Рокфеллеров. Ранее она уже объявила о «новой эре» в отношениях Белграда и Вашингтона. Что все это значит и как к этому относиться? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Суррогатное материнство – зло, но выборочная законность – зло еще худшее

Сергей Худиев, публицист, богослов
Говорить о том, что «нетрадиционная ориентация» может иметь какие бы то ни было юридические последствия — позитивные или негативные — значит, по умолчанию, вводить это понятие в правоприменительную практику, что было бы двойным абсурдом. Подробности...
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Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
С одной стороны, Германия (да и Запад в целом) намерена развивать стратегическое экономическое сотрудничество с Россией в важных для себя областях, а с другой – в политической и идеологической сфере намертво отрезает нас от себя. Подробности...
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Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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    Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

    6 октября 2020, 10:11

    Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

    По данным на 10.00 индекс Мосбиржи поднялся на 0,12% и достиг 2885,38 пункта, а индекс РТС – на 0,51%, до 1163,75 пункта.

    К 10.04 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2887,95 пункта (+0,21%). Индекс РТС торговался на уровне 1162,24 пункта (+0,38%).


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