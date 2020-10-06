Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным на 10.00 индекс Мосбиржи поднялся на 0,12% и достиг 2885,38 пункта, а индекс РТС – на 0,51%, до 1163,75 пункта.

К 10.04 индекс Мосбиржи находился на отметке в 2887,95 пункта (+0,21%). Индекс РТС торговался на уровне 1162,24 пункта (+0,38%).