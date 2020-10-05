В Минске вычислили сломавшего водомет протестующего

МВД Белоруссии задержало пятерых участников акции протеста в Минске по подозрению в грубом нарушении общественного порядка. Среди них оказался участник, который вывел из строя водомет, сообщила пресс-служба МВД республики.

«Сотрудники ГУБОПиК МВД установили личности тех, кто отметился активными противоправными действиями во время несанкционированных массовых мероприятий в Минске. Молодые люди – от 21 до 30 лет – координировали толпу, а также участвовали в сцепке и блокировании дорожного движения», – говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Сообщается, что силовики задержали 27-летнего жителя Столинского района, который разукомплектовал водомет (вырвал гидронасосы), а также 26-летнего жителя Минска, забросавшего спецтехнику камнями.

«Еще два 21-летних парня из Несвижа и Могилева подозреваются в том, что заклеили объектив камеры наружного наблюдения на здании Центра изоляции правонарушителей. Личность их третьего подельника устанавливается», – говорится в сообщении.

По данным МВД, молодые люди находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), в их отношении составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

«Материалы проверки по фактам участия задержанных в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, направлены следователям для дачи правовой оценки. Известно, что некоторые задержанные являлись активными участниками августовских массовых беспорядков в Минске, в связи с чем сейчас проходят фигурантами по уголовному делу», – добавили в ведомстве.

Кроме того, пресс-служба ГУВД Мингорисполкома сообщили, что в Минске заведены уголовные дела в отношении 19 граждан, распространивших в интернете данные о правоохранителях, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что водометы в воскресенье в Минске на акциях протеста применялись в отношении агрессивно настроенных граждан, которые блокировали движение транспорта, а в Витебске – для оттеснения толпы, которая пыталась отбить задержанного.

Напомним, Александр Лукашенко был избран президентом 9 августа, по итогам голосования он набрал 80,1% голосов. После этого по всей Белоруссии начались массовые протестные акции. Лукашенко заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

В воскресенье в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что несколько десятков протестующих задержаны во время несанкционированной акции в Минске. При этом правозащитники сообщают о задержании свыше 100 человек, включая журналистов, на митингах в разных городах Белоруссии.