Атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса

Первый атомный ледокол проекта 22220 «Арктика» в ходе испытаний достиг Северного полюса, сообщает пресс-служба госкопорации «Росатом».

Универсальный атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 достиг географической точки Северного полюса вечером 3 октября. На пути к пункту назначения максимальная толщина льда достигала трех метров, уточнили в госкорпорации.

«В ледовых условиях судно подтвердило заложенные проектом характеристики. Ядерная энергетическая установка отработала без нареканий», – заявил капитан сдаточной команды головного универсального атомного ледокола Олег Щапин, слова которого приводятся на сайте Росатома.

В настоящее время экипаж ледокола продолжает тестировать судно в условиях ледовой обстановки. Отрабатываются действия всех систем атомохода в различных режимах.

Головной универсальный атомный ледокол проекта 22220 был построен «Балтийским заводом» по заказу Росатома. Закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года, спуск судна на воду – 16 июня 2016 года. Он стал самым большим и мощным атомным ледоколом в мире: длина судна – 173,3 метра, ширина – 34 метра, высота – 15,2 метра, водоизмещение – 33540 тонн.

Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов, в том числе крупнотоннажных, лидирования караванов в Западном районе Арктики. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек, в частности на мелководных участках Енисея и Обской губы.

Атомоход был назван в честь легендарного ледокола «Арктика», ставшего первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном положении.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как удалось возродить строительство крупнейших в мире атомных ледоколов.

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