Глава Еврокомиссии ушла на самоизоляцию

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об уходе на самоизоляцию после контактов с человеком, заразившимся коронавирусом.

«Я получила информацию, что человек, с которым я встречалась в прошлый вторник, был носителем коронавирусной инфекции. В соответствии с действующими нормами я ухожу на самоизоляцию до утра 6 октября», – передает ТАСС слова главы ЕК, которая добавила, что ждет результаты теста.

Согласно действующим в настоящий момент бельгийским нормам, самоизоляцию после контакта с человеком, у которого подтверждено заражение коронавирусом, необходимо выдерживать в течение семи дней, за которые нужно получить два отрицательных теста.

Напомним, ранее в понедельник телекомпания CNN сообщила, что министр юстиции – генеральный прокурор США Уильям Барр некоторое время будет сохранять режим самоизоляции после выявления нового коронавируса у американского лидера Дональда Трампа.

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