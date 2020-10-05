Экипаж МКС предложил поискать утечку воздуха новым способом

Экипаж Международной космической станции предложил поискать место утечки воздуха в российском модуле «Звезда» с использованием стетоскопа, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслирующихся НАСА.

Стетоскоп – медицинский диагностический прибор для выслушивания звуков сердца, легких и других органов.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер предложили специалисту подмосковного центра управления полетами вариант поиска места утечки воздуха в промежуточной камере модуля «Звезда» с помощью стетоскопа. «Это очень хорошая идея», – передает РИА «Новости» ответ специалиста центра.

Ранее для поиска места утечки экипаж использовал камеры GoPro, тонкие полоски из конфетти и пластика, а также пластиковые пакеты и пленки.

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев ранее сообщал, что утечка воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС «безумно малая».

Напомним, 26 сентября экипаж изолировался в российском сегменте МКС для поиска места утечки.

Утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заявили, что отдыхать ночью в каютах модуля, где они всегда спят, было некомфортно.

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