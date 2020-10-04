Лещенко пожаловался на «огромные убытки» артистов

Артистам в негосударственных культурных учреждениях приходится тяжелее всего из-за ограничений, введенных с целью нераспространения коронавирусной инфекции, заявил народный артист России Лев Лещенко.

«Есть какие-то государственные мероприятия, которые не отменены, и мы выступаем на них. Что касается коммерческой части нашей работы – она заглохла, потому что мы все работаем на самоокупаемости», – сказал певец в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Он посетовал на сокращение числа зрителей на концертах. «Это сразу бьет по тому, что очень сложно проводить кассовые концерты. Они не окупаются, потому что затраты на аппаратуру, на расходы, на инфраструктурные дела, на зарплату артистам. Это все не вписывается в рамках. Получается такой отрицательный баланс, ресальдо. Поэтому, естественно, никому не хочется терпеть убытки. Конечно, очень сложная ситуация», – сказал Лещенко.

По словам певца, публика с удовольствием пошла бы на концерты, но введенные ограничения, например, наполняемость зала на 30% или 50%, серьезно влияют на посещение мероприятий.

«Я думаю, что тяжелее всего приходится артистам в негосударственных культурных учреждениях, потому что эти учреждения все-таки получают какую-то зарплату. А что касается артистов, которые работают в коммерческом цехе, они терпят огромные убытки, им очень сложно сейчас», – сказал он.

Лещенко подчеркнул, что «артисты ничего сейчас не зарабатывают, у них коллективы». «Надо кормить коллективы, а кормить их нечем, поскольку государственных дотаций таким некоммерческим организациям не предназначены», – указал он, предположив, что ситуация улучшится к новогодним праздникам.

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