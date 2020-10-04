В России предсказали рекордное подорожание доллара

В случае повторного карантина в сочетании с негативным развитием других событий может привести к тому, что курс доллара к концу года составит 80-85 рублей, заявил главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Рубль зависит во многом от текущих настроений «бегства от рисков» финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив <…> проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики», – сказал эксперт в интервью «Российской газете».

Гойхман отметил, что доллар считается «защитным активом», который пользуется спросом в ситуации неопределенности.

Росту американской валюты, считает он, может поспособствовать и новость о том, что у Дональда Трампа выявили коронавирус.

В то же время сдержать стремительный рост доллара может решение ЦБ о дополнительной продаже валюты в октябре на 2,9 млрд рублей в день, сказал аналитик.

Согласно его прогнозу, до конца года динамика рубля будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России. Гойхман надеется, что вторая волна не приведет к массовым карантинам, наподобие весенних. Вместе с тем, он предупредил, что данный фактор в совокупности с рядом других может привести к пессимистичному сценарию.

Напомним, официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ России на выходные и понедельник, вырос на 85,42 копейки – до 91,5779 рубля, курс доллара вырос на 81,41 копейки – до 78,0915 рубля.

Последний раз курс доллара достигал отметки в 85 рублей в 2016 году.





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