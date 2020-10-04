Сотникова заявила о создании своей школы фигурного катания

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова открыла свою школу фигурного катания, чтобы конкурировать с тренерскими группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Об этом она заявила во время церемонии открытия школы Sotka School.

«Конечно же готова [конкурировать]. Я на это иду, чтобы конкурировать, быть одной из лучших. Это моя жизнь», – цитирует ТАСС Сотникову.

«Тройные аксели, четверные – я готова на все, главное, чтобы были готовы дети, чтобы было готово их тело на сто процентов, чтобы они не получили травм», – отметила спортсменка.

«Я не начну работать с ребенком, тело которого не готово физически. Зачем мне лечить травмы полтора месяца, когда сначала надо наработать физику, подготовить ребенка морально, а потом уже делать четверные», – добавила она

Сотникова отметила, что в ее школе еще нет спортсменов такого уровня, как у Плющенко или Тутберидзе.

«Я работаю с другими тренерам, я отслеживаю – я главный тренер», – сказала она.

Напомним, в декабре 2018 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко посоветовал Сотниковой «закрывать спорт» и переходить на тренерскую работу.

В августе того же года тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, что Сотникова больше не выйдет на соревнования.

В марте этого года Сотникова объявила о завершении профессиональной карьеры.

В 2014 году Сотникова завоевала золото на Олимпиаде в Сочи, став первой олимпийской чемпионкой в истории женского российского фигурного катания. Последний крупный турнир, в котором Сотникова принимала участие – чемпионат России 2016 года, на котором она заняла шестое место.