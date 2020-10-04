Сотникова заявила о создании своей школы фигурного катания

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4 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:55  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

Украина готова сегодня поддерживать Азербайджан на разных площадках Aziz Karimov/AP/ТАСС
Украина предложила Азербайджану свои услуги в урегулировании военного обострения в Нагорном Карабахе. Ранее Киев занимал более взвешенную позицию и удерживался от явного крена в сторону одного из участников затяжного конфликта. Позиция Украины по Нагорному Карабаху говорит о желании президента Владимира Зеленского противостоять России. Чем Киев может помочь Баку? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Ирину Славину сжег психоз

Дмитрий Ольшанский, публицист
Наша intelligentsia сейчас рассказывает о том, что несчастная больная женщина, которая убила себя в Нижнем Новгороде – это героиня борьбы с режимом, сочиняет про нее торжественные слова и пытается доказать, что эта ужасная история – это политика, подвиг, а вовсе не психиатрия. Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Сотникова заявила о создании своей школы фигурного катания

       4 октября 2020, 13:47
    Фото: Агентство «Москва»
    Текст: Ксения Панькова

    Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова открыла свою школу фигурного катания, чтобы конкурировать с тренерскими группами Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Об этом она заявила во время церемонии открытия школы Sotka School.

    «Конечно же готова [конкурировать]. Я на это иду, чтобы конкурировать, быть одной из лучших. Это моя жизнь», – цитирует ТАСС Сотникову.

    «Тройные аксели, четверные – я готова на все, главное, чтобы были готовы дети, чтобы было готово их тело на сто процентов, чтобы они не получили травм», – отметила спортсменка.

    «Я не начну работать с ребенком, тело которого не готово физически. Зачем мне лечить травмы полтора месяца, когда сначала надо наработать физику, подготовить ребенка морально, а потом уже делать четверные», – добавила она

    Сотникова отметила, что в ее школе еще нет спортсменов такого уровня, как у Плющенко или Тутберидзе.

    «Я работаю с другими тренерам, я отслеживаю – я главный тренер», – сказала она.

    Напомним, в декабре 2018 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко посоветовал Сотниковой «закрывать спорт» и переходить на тренерскую работу.

    В августе того же года тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, что Сотникова больше не выйдет на соревнования.

    В марте этого года Сотникова объявила о завершении профессиональной карьеры.

    В 2014 году Сотникова завоевала золото на Олимпиаде в Сочи, став первой олимпийской чемпионкой в истории женского российского фигурного катания. Последний крупный турнир, в котором Сотникова принимала участие – чемпионат России 2016 года, на котором она заняла шестое место.


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