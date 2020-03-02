Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении профессиональной карьеры

Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Аделина Сотникова в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия-1»объявила о завершении карьеры.

«Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет», – цитирует олимпийскую чемпионку ТАСС.

«Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт», – сказала Сотникова.

В последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16.

Напомним, в декабре 2018 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко посоветовал Сотниковой «закрывать спорт» и переходить на тренерскую работу.

В августе того же года тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова предположила, что Сотникова больше не выйдет на соревнования.

В 2014 году Сотникова завоевала золото на Олимпиаде в Сочи, став первой олимпийской чемпионкой в истории женского российского фигурного катания. Последний крупный турнир, в котором Сотникова принимала участие – чемпионат России 2016 года, на котором она заняла шестое место.