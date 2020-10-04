Премьер Украины предупредил о вероятной отмене пенсий через 15 лет

На Украине через 15 лет могут перестать выплачивать пенсии, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на лекции в Львовском политехническом университете.

К отмене соцвыплат, по словам премьер-министра Украины, приведет изменение демографического состава общества, из-за которого у государства не будет денег на пенсии. Как указал Шмыгаль, в скором времени на одного работающего украинца будет приходиться по два пенсионера, сообщает издание «Украина.ру».

«Придется в два раза увеличить налоги, чтобы можно было содержать пенсионеров. Компании уже не хотят увеличивать налоги. Увеличение в два раза невозможно. Мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», – сказал премьер.

Государство будет способно выплачивать лишь «небольшую социальную пенсию», и гражданам придется самостоятельно обеспечивать свою старость, добавил украинский премьер-министр. При этом Шмыгаль выразил мнение, что для решения проблемы необходимо перейти к накопительной пенсионной системе.

Напомним, в феврале замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко предупредила, что уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет снижаться. При этом она отметила, что пенсии 83% жителей Украины ниже прожиточного минимума.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутат Виктор Медведчук заявил, что Украина должна радикально изменить экономический курс, восстановить рынки с Россией и странами СНГ, так как страна из бедной уже превратилась в нищую.

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